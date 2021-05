Den Giacomo Nizzolo ass als Zweeten iwwert d'Arrivée gefuer, Leader bleift weiderhin den Alessandro De Marchi.

Op der 5. Etapp ass et iwwer 177 Kilometer vu Modena op Cattolica gaangen. Op enger flaacher Etapp konnt sech den Australier Caleb Ewan géint déi aner Coureuren am Sprint behaapten. Op d'Plazen zwee an dräi koumen den Giacomo Nizzolo an den Elia Viviani mat der selwechter Zäit wéi de Gewënner.

Op de leschte Kilometer war de Circuit e Mëttwoch relativ geféierlech an et koum zu e puer Chutten. Ee vun deene Coureuren, déi et getraff huet, ass de Mikel Landa, de Kapitän vu Bahrain Victorious. Fir de Landa ass den Giro eriwwer. Hie gouf an d'Klinik transportéiert.

Den Italiener Alessandro De Marchi bleift de Leader am General, dat mat enger Avance vun 42 Sekonnen op de Louis Vervaeke.

D'Top 10 vun der Etapp

1 EWAN Caleb Lotto Soudal 4:07:01

2 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS ,,

3 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

4 SAGAN Peter BORA - hansgrohe ,,

5 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

6 MOSCHETTI Matteo Trek - Segafredo ,,

7 PASQUALON Andrea Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

8 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma ,,

9 BELLETTI Manuel EOLO-Kometa ,,

10 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation ,,

D'Top 10 vum General

1 1 - DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 17:57:45

2 3 ▲1 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:42

3 4 ▲1 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:48

4 5 ▲1 VALTER Attila Groupama - FDJ 1:00

5 6 ▲1 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 1:15

6 7 ▲1 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 1:24

7 8 ▲1 EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 1:28

8 9 ▲1 BETTIOL Alberto EF Education - Nippo 1:37

9 10 ▲1 CARTHY Hugh EF Education - Nippo 1:38

10 11 ▲1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 1:39

Quiz