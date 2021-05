E Freideg goung et op der 7. Etapp vum Giro d'Italia iwwer 181 Kilometer vun Notaresco op Termoli.

Iwwer laang Zäit gouf d'Course vun enger Echappé mat 3 Leit bestëmmt. De Simon Pellaud, den Umberto Marengo an de Mark Christian sollten et awer wéi erwaart net bis zum Schluss packen. Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou sech de Caleb Ewan virum Davide Cimolai an dem Tim Merlier duerchsetze konnt.

Am General fiert weiderhin den Attila Valter a Rosa. Den 22 Joer alen Ungar huet eng Avance vun 11 Sekonnen op de Remco Evenepoel a vu 16 Sekonnen op den Egan Bernal.

D'Top 10 vun der Etapp

1 EWAN Caleb Lotto Soudal

2 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation ,,

3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix ,,

4 MOSCHETTI Matteo Trek - Segafredo ,,

5 PASQUALON Andrea Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

6 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

7 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma ,,

8 KANTER Max Team DSM ,,

9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates ,,

D'Top 10 vum General

1 VALTER Attila Groupama - FDJ

2 EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 0:11

3 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:16

4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:24

5 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:25

6 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 0:39

7 CICCONE Giulio Trek - Segafredo 0:41

8 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:47

9 YATES Simon Team BikeExchange 0:49

10 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 0:55

