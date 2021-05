E Sonndeg stoung an Italien déi 9. Etapp um Programm, déi iwwer 158 Kilometer vu Castel di Sangro op Campo Felice gaangen ass.

Mat engem knappe Virsprong vu 7 Sekonnen war et um Enn den Egan Bernal, dee sech d'Etappevictoire virum Giulio Ciccone an dem Aleksandr Vlasov séchere konnt. Duerch dës Victoire steet de Kolumbianer och am General un der Spëtzt.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) INEOS Grenadiers 4:08:23

2 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:00:07

3 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana - Premier Tech 0:00:07

4 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step 0:00:10

5 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:00:10

6 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:00:12

7 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:00:12

8 Marc Soler Gimènez (Esp) Movistar Team 0:00:12

9 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) INEOS Grenadiers 0:00:12

10 João Almeida (Por) Deceuninck - Quick-Step 0:00:12

D'Top 10 vum General

1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) INEOS Grenadiers 35:19:22

2 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step 0:00:15

3 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana - Premier Tech 0:00:21

4 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:00:36

5 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 0:00:43

6 Hugh Carthy (GBr) EF Education - Nippo 0:00:44

7 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:00:45

8 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:00:51

9 Simon Yates (GBr) Team BikeExchange 0:00:55

10 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:01:01

