Bei der franséischer Course waren e Sonndeg iwwer 207 Kilometer mat Depart an Arrivée zu Lannilis dräi Lëtzebuerger am Asaz.

D'Victoire ass um Enn un de Brit Connor Swift gaangen, dee sech op der Arrivée virum Piet Allegaert an dem Baptiste Planckaert am Sprint behaapte konnt. De Kevin Géniets ass als beschte Lëtzebuerger op déi 10. Plaz komm. D'Resultater vum Jempy Drucker an Tom Wirtgen leien eis de Moment nach net vir. D'Top10 1 SWIFT Connor Team Arkéa Samsic 200 125 5:18:38

2 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits 150 85 ,,

3 PLANCKAERT Baptiste Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 125 60 ,,

4 LE GAC Olivier Groupama - FDJ 100 50 ,,

5 TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team 85 45 ,,

6 DEGENKOLB John Lotto Soudal 70 40 0:26

7 NAESEN Oliver AG2R Citroën Team 60 35 ,,

8 WELTEN Bram Team Arkéa Samsic 50 30 ,,

9 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 40 26 ,,

10 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 35 22 ,,