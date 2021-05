Op der 10. Etapp vum Giro d'Italia goung et fir d'Coureuren iwwer 139 Kilometer vu L’Aquila op Foligno.

No der Biergetapp um Sonndeg konnt sech de Slowak Peter Sagan e Méindeg géint déi aner Coureuren am Sprint behaapten. Op d'Plazen zwee an dräi koumen de Kolumbianer Fernando Gaviria an den Italiener Davide Cimolai mat der selwechter Zäit wéi de Gewënner.

Am General behält den Egan Bernal de Maglia Rosa. Hien huet e Virsprong vun 1 Sekonn op den Aleksandr Vlasov.

D'Top 10 vun der Etapp

1 SAGAN Peter BORA - hansgrohe 3:10:56

2 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

3 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation ,,

4 OLDANI Stefano Lotto Soudal ,,

5 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix ,,

6 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix ,,

7 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

8 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa ,,

9 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates ,,

D'Top 10 vum General

1 1 - BERNAL Egan INEOS Grenadiers 38:30:45

2 3 ▲1 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:01

3 2 ▼1 EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 0:14

4 4 - CICCONE Giulio Trek - Segafredo 0:37

5 5 - VALTER Attila Groupama - FDJ 0:44

6 6 - CARTHY Hugh EF Education - Nippo 0:45

7 7 - CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 0:46

8 8 - MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:52

9 9 - YATES Simon Team BikeExchange 0:56

10 12 ▲2 SOLER Marc Movistar 1:00

