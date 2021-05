Op der 3. Etapp goung et vun Beas de Segura op Villarrodrigo, dat iwwer 176,9 Kilometer a 6 Koppe vun de Kategorien 3, 2 respektiv 1.

Mat just 2 Sekonnen Avance ass de Lopez zu Villarrodrigo ukomm, enger Kopp, déi an déi drëtt Kategorie fält. D'Plaz 2 war fir den Hollänner Antwan Tolhoek an d'Plaz 3 fir de Kanadier James Piccoli, dat op 6 Sekonnen.

De Michel Ries koum als gudden 23. iwwert d'Arrivée, dat mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 43 Sekonnen. Bal 30 Minutte gouf et fir den Alex Kirsch, deen als 105. ukomm ass. Am Generalklassement steet de Michel Ries aktuell op der 34. Plaz mat engem Retard vun eppes iwwer 10 Minutten. Den Alex Kirsch ass den 80. mat bal 38 Minutten.

Top 10 vun der Etapp

1 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 5:03:26

2 TOLHOEK Antwan Team Jumbo-Visma +0:02

3 PICCOLI James Israel Start-Up Nation +0:06

4 AMEZQUETA Julen Caja Rural - Seguros RGA +0:17

5 BIZKARRA Mikel Euskaltel - Euskadi +0:28

6 CARRETERO Héctor Movistar Team +1:25

7 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers +1:29

8 SKUJIŅŠ Toms Trek - Segafredo ,,

9 LASTRA Jonathan Caja Rural - Seguros RGA +1:41

10 RODRÍGUEZ Óscar Astana - Premier Tech +2:07

D'Top 10 vum Generalklassement

1 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 5 14:02:31

2 TOLHOEK Antwan Team Jumbo-Visma 0:20

3 AMEZQUETA Julen Caja Rural - Seguros RGA 0:55

4 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:40

5 SKUJIŅŠ Toms Trek - Segafredo 1:47

6 PICCOLI James Israel Start-Up Nation 1:50

7LASTRA Jonathan Caja Rural - Seguros RGA 1:51

8 BIZKARRA Mikel Euskaltel - Euskadi 1:52

9 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 2:13

10 RODRÍGUEZ Óscar Astana - Premier Tech 2:40