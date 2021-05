Mat eppes iwwer 10 Minutte koum de Peloton ëm de Leader Bernal iwwert d'Arrivée. An engem Zweekampf ëm d'Etappevictoire hat de Vendrame déi besser Been.

Et stounge e puer kleng Koppen, vun de Kategorien 2 an 3, um Programm vun der 12. Etapp, déi iwwer 212 Kilometer vu Siena op Bagno di Romagna goung. Um Schluss war et eng italienesch Victoire fir den Andrea Vendrame, deen zäitgläich mam Chris Hamilton iwwert d'Zillinn gefuer ass. Op déi drëtte Plaz koum den George Bennett, zäitgläich mam Gianluca Brambilla mat 15 Sekonne Retard op de Gewënner.

De Peloton ëm de Maglia Rosa Egan Bernal hat e Retard vun 10 Minutten a 14 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 5:43:48

2 HAMILTON Chris Team DSM ,,

3 BENNETT George Team Jumbo-Visma 0:15

4 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo ,,

5 VISCONTI Giovanni Bardiani-CSF-Faizan1:12

6 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 1:25

7 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits1:47

8 PETILLI Simone Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

9 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck - Quick Step 3:00

10 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli - Sidermec 4:1

D'Top 10 vum General

1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23

2 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:45

3 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1:12

4 CARTHY Hugh EF Education - Nippo 1:17

5 YATES Simon Team BikeExchange 1:22

6 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:50

7 EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 2:22

8 CICCONE Giulio Trek - Segafredo 2:24

9 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49

10 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15

