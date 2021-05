Den Italiener huet sech e Freideg op der 13. Etapp seng éischte Victoire geséchert.

Den Giacomo Nizzolo huet e Freideg déi 13. Etapp vum Giro d'Italia gewonnen. Den Europameeschter huet sech no 198 Kilometer tëscht Ravenna a Verona am Sprint virum Edoardo Affini an dem Peter Sagan duerchgesat. Fir den Nizzolo ass et déi éischte Victoire beim Giro d'Italia.

Den Egan Bernal ass am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer a bleift domadder de Leader am General.

D'Top 10 vun der Etapp

1 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 4:42:19

2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma ,,

3 SAGAN Peter BORA - hansgrohe ,,

4 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation ,,

5 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

6 OLDANI Stefano Lotto Soudal ,,

7 PASQUALON Andrea Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

8 KANTER Max Team DSM ,,

9 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

10 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma ,,

D'Top 10 vum General

1 1 - BERNAL Egan INEOS Grenadiers 53:11:42

2 2 - VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:45

3 3 - CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1:12

4 4 - CARTHY Hugh EF Education - Nippo 1:17

5 5 - YATES Simon Team BikeExchange 1:22

6 6 - BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:50

7 7 - EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 2:22

8 8 - CICCONE Giulio Trek - Segafredo 2:24

9 9 - FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49

10 10 - MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15

Quiz