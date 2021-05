Op der 5. Etapp vum Tour duerch Andalusien konnt sech den Ethan Hayter virum Philipp Walsleben duerchsetzen. Den Alex Kirsch kënnt op déi 65. Plaz.

No 107 km vu Vera op Pulpi konnt sech den Ethan Hayter aus England virum Philipp Walsleben aus Däitschland an dem Toms Skujins aus Lettland duerchsetzen.

Mat engem Retard vun 2 Minutten a 24 Sekonnen koum de Michel Ries op déi 59. Plaz an den Alex Kirsch gëtt de 65. op 3 Minutten a 45 Sekonnen.

Am General bleift de Miguel Lopez Moreno aus Kolumbien mat engem Virsprong vun 20 Sekonnen op der éischter Plaz virum Antwan Tolhoek aus Holland. Hei ass de Michel Ries den 33. op 12 Minutten a 42 Sekonnen an den Alex Kirsch ass den 77. op 41 Minutten an 38 Sekonnen.

D'Top10

1 HAYTER Ethan (GBR) INEOS GRENADIERS 2:27:12

2 WALSLEBEN Philipp (GER) ALPECIN-FENIX 0:00:00

3 SKUJINS Toms (LAT) TREK - SEGAFREDO 0:00:00

4 LOPEZ MORENO Miguel Angel (COL) MOVISTAR TEAM 0:00:00

5 BYSTRØM Sven Erik (NOR) UAE TEAM EMIRATES 0:00:00

6 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (ESP) MOVISTAR TEAM 0:00:00

7 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (ESP) ASTANA - PREMIER TECH 0:00:00

8 TOLHOEK Antwan (NED) JUMBO-VISMA 0:00:00

9 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (ETH) TEAM BIKEEXCHANGE 0:00:00

10 RODRIGUEZ CANO Carlos (ESP) INEOS GRENADIERS 0:00:03

59 RIES Michel (LUX) TREK - SEGAFREDO 0:02:24

65 KIRSCH Alex (LUX) TREK - SEGAFREDO 0:03:45

De General

1 LOPEZ MORENO Miguel Angel (COL) MOVISTAR TEAM 21:06:55

2 TOLHOEK Antwan (NED) JUMBO-VISMA 0:00:20

3 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0:01:10

4 RODRIGUEZ CANO Carlos (ESP) INEOS GRENADIERS 0:01:43

5 SKUJINS Toms (LAT) TREK - SEGAFREDO 0:01:47

6 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0:02:06

7 HAYTER Ethan (GBR) INEOS GRENADIERS 0:02:13

8 PICCOLI James (CAN) ISRAEL START-UP NATION 0:02:24

9 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (ESP) EUSKALTEL - EUSKADI 0:02:44

10 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (ESP) ASTANA - PREMIER TECH 0:02:48

33 RIES Michel (LUX) TREK - SEGAFREDO 0:12:42

77 KIRSCH Alex (LUX) TREK - SEGAFREDO 0:41:38