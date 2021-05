No enger Chute huet iwerdeems de 6. am General Emanuel Buchman ob Bora d'Course frei an der Etapp missen opginn.

No enger ganz schwéierer Etapp um Samschdeg ass et e Sonndeg ob der 15. Etapp manner Bierg ob gaangen. D'Etapp gouf vun enger Echappée bestëmmt. 15 Coureuren haten e tëschenzäitleche Virsprong vu ronn 17 Minutten. Aus dëser Grupp ass dann och de Gewënner komm. De Belsch Victor Campenaerts (Team Qhubeka ASSOS) war an der leschter klenger Montée dee stäerksten a gewënnt virum Hollänner Oscar Riesbeek (Aplecin-Fenix). De Peloton mat allen Favoritten ass mat iwwer 17 Minutte Réckstand iwwert d'Linn d'Arrivée gefuer. Am General bleift un der Spëtzt deemno alles bei alem. Den Egan Bernal bleift mat iwwer 1. Minutt virum Simon Yates am Maglia Rosa. D'Top 10 vun der Etapp 1 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka ASSOS 3:25:25

2 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin - Fenix 0:00:00

3 Nikias Arndt (GER) Team DSM 0:00:07

4 Simone Consonni (Ita) Cofidis 0:00:07

5 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:07

6 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:00:07

7 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:00:09

8 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 0:00:44

9 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:01:02

10 Maximilian Walscheid (GER) Team Qhubeka ASSOS 0:01:02 D'Top 10 vum General 1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) INEOS Grenadiers 58:30:47

2 Simon Yates (GBr) Team BikeExchange 0:01:33

3 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:01:51

4 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana - Premier Tech 0:01:57

5 Hugh Carthy (GBr) EF Education - Nippo 0:02:11

6 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:03:03

7 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step 0:03:52

8 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) INEOS Grenadiers 0:03:54

9 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:05:37

10 Attila Valter (Hun) Groupma-FDJ 0:07:49