D'Lëtzebuerger Championne hat no 89 Kilometer e Retard vu 14 Sekonnen op d'Gewënnerin Emma Norsgaard.

Op der éischter Etapp vum Lotto Thüringen Ladies Tour am Cyclissem koum d'Christine Majerus no 89 Kilometer a vill Ekippenaarbecht fir hir Kapitänin Amy Peters op déi 13. Plaz. D'Lëtzebuerger Championne hat um Enn e Retard vu 14 Sekonnen op d'Gewënnerin Emma Norsgaard aus Dänemark. De Peloton huet eng Minutt verluer.

E Mëttwoch ass dann déi zweet Etapp ronderëm Gera.

D'Top 10 vun der 1. Etapp

1 NORSGAARD Emma Movistar Team 2:17:42

2 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women ,,

3 KOPECKY Lotte Belgium ,,

4 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women ,,

5 PIETERS Amy SD Worx ,,

6 CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing ,,

7 LIPPERT Liane Team DSM ,,

8 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 0:04

9 HAMMES Kathrin Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

10 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:07

...

13 MAJERUS Christine SD Worx 0:14

De General

1 NORSGAARD Emma Movistar Team 5 2:17:32

2 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 0:04

3 KOPECKY Lotte Belgium 0:06

4 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women 0:07

5 PIETERS Amy SD Worx ,,

6 CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing 0:10

7 LIPPERT Liane Team DSM ,,

8 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 0:13

9 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 0:14

10 HAMMES Kathrin Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

...

13 MAJERUS Christine SD Worx 0:23

Schreiwes Christine Majerus

La première étape du Lotto Thuringen a été remportée aujourd’hui par la danoise Emma Norsgaard (Movistar Team Women) qui s’impo au sprint devant Lucinda Brand deuxième et Lotte Kopecky troisième.

Le vent a rendu la course assez difficile et très animée malgré une distance à parcourir de 89 kilomètres plus courte que d’accoutumée.

Ainsi c’est un groupe de dix-sept concurrentes qui se retrouve en tête de course dans les vingt derniers kilomètres comptant trente secondes d’avance sur le peloton. Christine Majerus figure dans ce groupe qu’elle a réussi à rejoindre dans le dernier tour et dans lequel on retrouve un certain nombre de favorites.3

Le rythme est très élevé dans le groupe de tête et Christine Majerus perd contact à seulement trois kilomètres de l’arrivée après s’être sacrifiée pour sa coéquipière Amy Pieters de la SD Worx. La luxembourgeoise termine à la treizième place à quatorze secondes de la vainqueur du jour. Le peloton concède quant à lui une minute de retard.

La deuxième étape demain se disputera sur une distance de 125 kilomètres autour de la ville de Gera.