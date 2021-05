D'Hollännerin Lucinda Brand konnt sech en Donneschdeg géint d'Dänin Emma Norsgaard behaapten.

Op der 3. Etapp vun der Lotto Thüringen Ladies Tour goung et iwwer 116,5 Kilometer vu Schleiz op Schleiz.

D'Christine Majerus koum op déi 14. Plaz mat engem Retard vun 10 Sekonnen op d'Gewënnerin Lucinda Brand.

Am General huet sech d'Lëtzebuerger Championne sech ëm eng Positioun verbessert an ass elo 11. op 42 Sekonnen. Leaderin am General bleift d'Norsgaard Emma mat enger Avance vu 6 Sekonnen op Lucinda Brand an 12 Sekonnen op d'Lotte Kopecky.

D'Top 10 vun der Etapp

1 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 3:18:52

2 NORSGAARD Emma Movistar Team 0:02

3 KOPECKY Lotte Belgium ,,

4 PIETERS Amy SD Worx ,,

5 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

6 BRENNAUER Lisa Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:03

7 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB ,,

8 LIPPERT Liane Team DSM ,,

9 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women ,,

10 CROMWELL Tiffany Canyon SR ,,

14 MAJERUS Christine SD Worx 0:10

D'Top 11 vum General

1 NORSGAARD Emma Movistar Team 5 9:00:24

2 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 0:06

3 KOPECKY Lotte Belgium 0:12

4 PIETERS Amy SD Worx 0:22

5 LIPPERT Liane Team DSM 0:23

6 CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing 0:25

7 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 0:27

8 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 0:29

9 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:30

10 CORDON-RAGOT Audrey Trek-Segafredo Women 0:41

11 MAJERUS Christine SD Worx 0:42