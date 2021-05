Den Däitsche Philipp Walsleben konnt sech op der éischter Etapp géint de Spuenier Diego Rubio duerchsetzen.

En Donneschdeg ass et op der 1. Etapp vun de Boucles de la Mayenne iwwer 175 Kilometer vu Le Genest-Saint-Isle op Ambrières-les-Vallées gaangen.

Um Enn hat de Philipp Walsleben déi méi staark Been an huet sech virum Diego Rubio behaapt mat enger Avance vu 7 Sekonnen. Drëtte gouf den Arnaud Démare mat engem Retard vun 11 Sekonnen op den Éischten.

D'Lëtzebuerger Cycliste Jempy Drucker a Bob Jungels koumen op d'Plaze 24 an 71. Am General hu si e Retard vun 32, respektiv 59 Sekonnen op de Philipp Walsleben, deen e Freideg wäert am Trikot vum Leader un den Depart goen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 WALSLEBEN Philipp Alpecin-Fenix 3:59:48

2 RUBIO Diego Burgos-BH 0:07

3 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 0:11

4 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team ,,

5 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

6 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

7 SARREAU Marc AG2R Citroën Team ,,

8 EEKHOFF Nils Team DSM ,,

9 WELTEN Bram Team Arkéa Samsic 0:15

10 ABERASTURI Jon Caja Rural - Seguros RGA 0:17

D'Top 10 vum General

1 WALSLEBEN Philipp Alpecin-Fenix 3:59:33

2 RUBIO Diego Burgos-BH 0:16

3 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 0:22

4 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team 0:26

5 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

6 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

7 SARREAU Marc AG2R Citroën Team ,,

8 EEKHOFF Nils Team DSM ,,

9 WELTEN Bram Team Arkéa Samsic 0:30

10 ABERASTURI Jon Caja Rural - Seguros RGA 0:32