Den 28 Joer ale Britt konnt sech e Freideg en solitaire géint déi aner Coureure behaapten.

Iwwer 178 Kilometer goung et bei der 19. Etapp vum Giro d'Italia vun Abbiategrasso op Alpe di Mera. Um Enn goung d'Victoire un de Simon Yates. De Britt hat eng Avance vun 11 Sekonnen op de João Almeida. Den Egan Bernal ass als Drëtte mat 28 Sekonne Retard iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer.

Am General bleift de Kolumbianer Egan Bernal am Maglia Rosa. Hien huet e Virsprong vun 2 Minutten an 29 Sekonnen op den Damiano Caruso.

D'Top 10 vun der Etapp

1 YATES Simon Team BikeExchange 4:02:55

2 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 0:11

3 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:28

4 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 0:32

5 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech ,,

6 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:42

7 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 0:49

8 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 1:25

9 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma ,,

10 BARDET Romain Team DSM ,,

D'Top 10 vum General

1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 81:13:37

2 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 2:29

3 YATES Simon Team BikeExchange 2:49

4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 6:11

5 CARTHY Hugh EF Education - Nippo 7:10

6 BARDET Romain Team DSM 7:32

7 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:42

8 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 8:26

9 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 10:19

10 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 13:55

Quiz