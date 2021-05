E Freideg ass et op der zweeter Etapp vun de Boucles de la Mayenne iwwer 173 Kilometer vu Vaiges op Évron gaangen.

Den Arnaud Démare huet sech am Sprint géint d'Konkurrenz behaapt. Zweete gouf den Niccolò Bonifazio, dee mat der selwechter Zäit iwwert de wäisse Stréch gefuer ass. D'Lëtzebuerger Coureure Jempy Drucker a Bob Jungels koumen op d'Plaze 16 a 44.

Mat engem Virsprong vun 12 Sekonnen op den Arnaud Démare bleift de Philipp Walsleben Leader am General. De Jempy Drucker klëmmt ëm 3 Plazen an ass elo 21. mat 32 Sekonne Réckstand op den Éischten. 35 Plaze méi wäit steet de Bob Jungels mat iwwer 59 Sekonne Retard op de Philipp Walsleben am Leadertrikot. De Lëtzebuerger huet sech ëm 15 Plazen am Generalklassement verbessert an ass elo 56.

D'Top 10 vun der Etapp

1 DÉMARE Arnaud Groupama 4:11:32

2 BONIFAZIO Niccolò Team Total Direct Energie ,,

3 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team ,,

4 KOCH Jonas Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

5 ANIOŁKOWSKI Stanisław Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

6 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

7 MALUCELLI Matteo Androni Giocattoli - Sidermec ,,

8 VERMEULEN Emiel Xelliss - Roubaix Lille Métropole ,,

9 ABERASTURI Jon Caja Rural - Seguros RGA ,,

10 EEKHOFF Nils Team DSM ,,

16 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits ,,

44 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team ,,

D'Top 10 vum General

1 WALSLEBEN Philipp Alpecin-Fenix 8:11:05

2 DÉMARE Arnaud Groupama 0:12

3 RUBIO Diego Burgos-BH 0:16

4 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team 0:22

5 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits 0:26

6 EEKHOFF Nils Team DSM ,,

7 BONIFAZIO Niccolò Team Total Direct Energie ,,

8 SARREAU Marc AG2R Citroën Team ,,

9 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

10 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 0:29

21 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 0:32

56 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 0:59