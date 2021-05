An engem Sprint konnt sech d'Belsch Cyclistin e Freideg géint hir Konkurrenten duerchsetzen.

Op der 4. Etapp vun der Lotto Thüringen Ladies Tour goung et iwwer 101 Kilometer vun Dörtendorf op Dörtendorf. D'Christine Majerus huet et op déi 8. Plaz gepackt mat engem Réckstand vu 16 Sekonnen op d'Etappegewënnerin Lotte Kopecky. Als Zweet ass d'Lucinda Brand zäitgläich mat der Gewënnerin an der Drëtten Liane Lippert ukomm.

Am Generalklassement huet sech un der Spëtzt eppes gedoen. Nei Leaderin ass elo d'Lucinda Brand mat 4 Sekonnen Avance op d'Lotte Kopecky. D'Emma Norsgaard, déi just als 6. mat engem Retard vu 6 Sekonnen ukomm ass, ass vun der éischter op déi drëtte Plaz zeréckgefall an huet elo e Retard vun 8 Sekonnen. D'Lëtzebuerger Championne huet sech ëm eng Positioun verbessert a steet elo mat genau enger Minutt Réckstand op der 10. Plaz.

D'Top 10 vun der Etapp

1 KOPECKY Lotte Belgium 2:29:43

2 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women ,,

3 LIPPERT Liane Team DSM ,,

4 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

5 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:06

6 NORSGAARD Emma Movistar Team ,,

7 PIETERS Amy SD Worx 0:10

8 MAJERUS Christine SD Worx 0:16

9 CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing 0:17

10 BRENNAUER Lisa Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

D'Top 10 vum General

1 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 5 11:30:05

2 KOPECKY Lotte Belgium 0:04

3 NORSGAARD Emma Movistar Team 0:08

4 LIPPERT Liane Team DSM 0:21

5 PIETERS Amy SD Worx 0:31

6 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:32

7 CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing 0:44

8 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 0:53

9 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 0:59

10 MAJERUS Christine SD Worx 1:00

D'Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus a pris aujourd’hui la huitième place lors de la quatrième étape du Lotto Thuringen Ladies Tour qui se deroulait à Dortendorf.

La luxembourgeoise a donc connu plutôt une nouvelle bonne journée sur ce tour en terminant à seize secondes de la vainqueur du jour alors que de nombreuses cassures se sont formées notamment dans les derniers kilomètres de course et au fil des ascensions. Tout comme hier, des écarts assez significatifs séparent les différents groupes de concurrentes à l’arrivée.

Christine Majerus gagne ainsi une place intègre le Top 10 du classement général provisoire tandis que Lucinda Brand s’empare du maillot de leader à l’issue de l’étape.

Demain une étape longue de 143 kilomètres et difficile disputée autour de Weimar attend les concurrentes. Celle-ci pourrait donc rebattre une nouvelle fois les cartes du classement général.