Op der drëtter Etapp vun de Boucles de la Mayenne ass et e Samschdeg iwwer 182 Kilometer vu L'Huisserie op Craon gaangen.

Am leschte Sprint virun der Arrivée hat de Fransous Arnaud Démare um Enn déi séierste Been. De Coureur vu Groupama - FDJ konnt sech virum Kristoffer Halvorsen an dem Nils Eekhoff duerchsetzen a sech nieft der Etappevictoire och d'Féierung am General sécheren.

De Jempy Drucker huet um drëtten Dag 4 Sekonne verluer an de Bob Jungels der 16. Am General ass den Drucker elo den 30. an de Jungels de 54.

D'Top10

1 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ

2 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team

3 EEKHOFF Nils Team DSM

4 DE KLEIJN Arvid Rally Cycling

5 ANIOŁKOWSKI Stanisław Bingoal Pauwels Sauces WB

6 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits

7 MCLAY Daniel Team Arkéa Samsic

8 VERMEULEN Emiel Xelliss - Roubaix Lille Métropole

9 WEEMAES Sasha Sport Vlaanderen - Baloise

10 ABERASTURI Jon Caja Rural - Seguros RGA

De General

1 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 5 12:29:55

2 WALSLEBEN Philipp Alpecin-Fenix 12:29:57

3 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team 12:30:09

4 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 12:30:13

5 RUBIO Diego Burgos-BH ,,

6 EEKHOFF Nils Team DSM 12:30:15

7 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits 12:30:19

8 BONIFAZIO Niccolò Team Total Direct Energie ,,

9 BAYER Tobias Alpecin-Fenix 12:30:21

10 SARREAU Marc AG2R Citroën Team

30 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits

54 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team