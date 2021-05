D'Lëtzebuergerin hat e Retard vu 6 Sekonnen op d'Gewënnerin vun der Etapp an aktuell Leaderin Lucinda Brand.

E Samschdeg ass an der Lotto Thüringen Ladies Tour déi 3. Etapp iwwer 143 Kilometer ronderëm Weimar gefuer ginn. Um Enn konnt sech d'Lucinda Brand mat enger knapper Avance d'Victoire sécheren. Mat engem Réckstand vu 6 Sekonne sinn d'Lorena Wiebes an d'Emma Norsgaard op d'Plazen 2 an 3 gefuer. D'Christine Majerus hat als 14. och e Retard vu 6 Sekonnen.

Am General steet d'Lucinda Brand weider un der Spëtzt. Si huet virun der leschter Etapp e Virsprong vu 17 Sekonnen op d'Lotte Kopecky. D'Christine Majerus ass déi 9. op eng Minutt a 14 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 3:55:08

2 WIEBES Lorena Team DSM 0:06

3 NORSGAARD Emma Movistar Team ,,

4 RYAN Alexis Canyon SRAM Racing ,,

5 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women ,,

6 BRENNAUER Lisa Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

7 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

8 KOPECKY Lotte Belgium ,,

9 CURINIER Lea Team Arkéa ,,

10 PIETERS Amy SD Worx ,,

...

14 MAJERUS Christine SD Worx ,,

De General

1 1 - BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 15:25:05

2 2 - KOPECKY Lotte Belgium 0:17

3 3 - NORSGAARD Emma Movistar Team 0:18

4 4 - LIPPERT Liane Team DSM 0:35

5 5 - PIETERS Amy SD Worx 0:45

6 6 - FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:46

7 7 - CROMWELL Tiffany Canyon SRAM Racing 0:58

8 9 ▲1 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 1:13

9 10 ▲1 MAJERUS Christine SD Worx 1:14

10 12 ▲2 DEMEY Valerie Belgium 1:23

Schreiwes Christine Majerus

Lucinda Brand a remporté aujourd’hui la cinquième étape du Lotto Thuringen Ladies Tour qui se disputait autour de Weimar sur une distance de 143 kilomètres. Elle s’impose avec six secondes d’avance sur un premier peloton de seize concurrentes dans lequel figure Christine Majerus qui termine à la quatorzième place.

Lucinda Brand possède à présent dix sept secondes d’avance au classement général provisoire sur Lotte Kopecky deuxième et dix huit secondes sur Emma Norsgaard troisième.

Christine Majerus pointe quant à elle en neuvième position avant la sixième et dernière étape de demain.