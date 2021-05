Op der 6. an leschter Etapp ass d'Victoire un d'Lorena Wiebes gaangen. Gewonnen huet déi 33. Editioun vun der Lotto Thüringen Ladies Tour Lucinda Brand.

Op der 6. Etapp vun der Lotto Thüringen Ladies Tour goung et iwwer 98 Kilometer vu Gotha op Gotha. D'Lorena Wiebes huet sech hei am Sprint virum Lotte Kopecky an dem Emilia Fahlin duerchgesat. D'Lëtzebuerger Championne d'Christine Majerus klasséiert sech op der leschter Etapp als 18.

De General ass fir d'Lucinda Brand. Hei klasséiert sech d'Lëtzebuergerin ob der gudder 8. Plaz.

D'Top10

1. WIEBES Lorena Team DSM 2:28:28 10"

2. KOPECKY Lotte National Team Belgium 2:28:28 6"

3. FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 2:28:30 0:02 4"

4. D'HOORE Jolien Team SD Worx 2:28:30 0:02

5. RYAN Alexis Canyon//Sram Racing 2:28:30 0:02

6. BRAND Lucinda Trek - Segafredo 2:28:30 0:02

7. VERHULST Gladys Arkea Pro Cycling Team 2:28:30 0:02

8. NORSGAARD Emma Movistar Team Women 2:28:30 0:02

9. SZABÓ Zsófia Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch 2:28:30 0:02

10. HENDERSON Anna Jumbo-Visma Women Team 2:28:30 0:02

18. MAJERUS Christine Team SD Worx 2:28:35 0:07

De General

1. BRAND Lucinda Trek - Segafredo 17:53:35

2. KOPECKY Lotte National Team Belgium 17:53:44 0:09 6"

3. NORSGAARD Emma Movistar Team Women 17:53:53 0:18

4. LIPPERT Liane Team DSM 17:54:15 0:40

5. FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 17:54:17 0:42 4"

6. PIETERS Amy Team SD Worx 17:54:25 0:50

7. CROMWELL Tiffany Canyon//Sram Racing 17:54:38 1:03

8. MAJERUS Christine Team SD Worx 17:54:54 1:19

9. DEIGNAN Lizzie Trek - Segafredo 17:55:01 1:26

10. DEMEY Valerie National Team Belgium 17:55:03 1:28

D'Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus qui a roulé aujourd’hui essentiellement pour protéger sa coéquipière Jolien d’Hoore termine à la dix-huitième place à sept secondes.

Au classement général final, Lucinda Brand conserve sa première place devant Lotte Kopecky deuxième à onze secondes et Emma Norsgaard troisième à vingt-trois secondes.

La championne du Luxembourg termine à la huitième place à 1´21 ce qui constitue un très bon résultat dans cette compétition qui servait de préparation à celle-ci.

Christine Majerus a en effet été très régulière tout au long de cette semaine sur ce Lotto Thuringen Ladies Tour enchaînant les classements dans le Top10 et avec une forme plutôt ascendante au fil des jours. Elle a notamment pris la troisième place lors de la deuxième journée et elle a également tenté sa chance et réalisé une belle échappée dans le final lors de l’étape difficile d’hier.

Ce résultat est donc de bon augure pour la suite de la saison.

On retrouvera Christine le week-end prochain lors du Dwars door het Hageland le samedi et le Dwars door de Westhoek le dimanche.