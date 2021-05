Den Arnaud Démare huet sech och op der leschter Etapp d'Victoire geséchert. De Bob Jungels ass hei den 80. ginn an de Jempy Drucker den 104.

Bei der Boucle de la Mayenne a Frankräich gëtt et no 4 Etappen eng verdéngte Schlussvictoire fir den Arnaud Démare. De Fransous huet sech e Sonndeg op der 4. a leschter Etapp schonn déi drëtte Victoire geséchert. Am Sprint hu sech den Daniel McClay an de Bryan Coquard d'Plazen 2 an 3 geséchert.

De Bob Jungels ass um leschten Dag den 80. op eng Minutt an 18 Sekonnen an de Jempy Drucker huet sech als 104. op dräi Minutten an 12 Sekonne klasséiert. Am Schlussklassement gëtt de Bob Jungels den 63. an de Jempy Drucker den 73..

D'Top 10 vun der 4. Etapp

1 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 4:14:55

2 MCLAY Daniel Team Arkéa Samsic ,,

3 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

4 EEKHOFF Nils Team DSM ,,

5 ANIOŁKOWSKI Stanisław Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

6 BONIFAZIO Niccolò Team Total Direct Energie ,,

7 HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team ,,

8 ABERASTURI Jon Caja Rural - Seguros RGA ,,

9 SARREAU Marc AG2R Citroën Team ,,

10 WARLOP Jordi Sport Vlaanderen - Baloise ,,

...

80 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:18

104 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 3:12

D'Schlussklassement

1 1 - DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 16:44:40

2 2 - WALSLEBEN Philipp Alpecin-Fenix 0:17

3 3 - HALVORSEN Kristoffer Uno-X Pro Cycling Team 0:24

4 4 - COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

5 5 - RUBIO Diego Burgos-BH 0:28

6 6 - EEKHOFF Nils Team DSM 0:30

7 8 ▲1 BONIFAZIO Niccolò Team Total Direct Energie 0:34

8 18 ▲10 MCLAY Daniel Team Arkéa Samsic ,,

9 9 - BAYER Tobias Alpecin-Fenix 0:36

10 10 - SARREAU Marc AG2R Citroën Team 0:38

...

63 54 ▼9 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 2:41

73 30 ▼43 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 3:56