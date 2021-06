En Dënschdeg goung et op der 3. Etapp vum Critérium du Dauphiné iwwer 172,5 Kilometer vu Langeac op Saint-Haon-Le-Vieux.

Um Enn gouf et am Sprint eng Victoire vum Sonny Colbrelli. Den Italiener konnt sech an engem schwéiere Schlusssprint géint den Alex Aranburu an de Brandon McNulty duerchsetzen.

De Kevin Geniets huet op der 3. Etapp als 132. ronn 3 Minutte verluer an de Michel Ries ass den 135. op knapp 4 Minutte ginn.

Am General ass weiderhin de Lukas Pöstlberger de Leader, den Éisträicher huet elo nëmmen nach 2 Sekonnen Avance op de Sonny Colbrelli. Den Alex Aranburu ass hei elo den 3. op 18 Sekonnen. De Kevin Geniets ass den 120. op ronn 18 Minutten an de Michel Ries ass den 130. op ronn 22 Minutten.

D'Top10

1 COLBRELLI Sonny Bahrain - Victorious

2 ARANBURU Alex Astana - Premier Tech ,,

3 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates ,,

4 STUYVEN Jasper Trek - Segafredo ,,

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe ,,

6 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team ,,

7 BARBERO Carlos Team Qhubeka ASSOS ,,

8 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic ,,

9 WELLENS Tim Lotto Soudal ,,

10 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step ,,

...

132 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 3:01

135 RIES Michel Trek - Segafredo 3:51

De General

1 PÖSTLBERGER Lukas BORA - hansgrohe

2 COLBRELLI Sonny Bahrain - Victorious 0:02

3 ARANBURU Alex Astana - Premier Tech 0:18

4 VALVERDE Alejandro Movistar Team 0:20

5 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:23

6 PACHER Quentin B&B Hotels p/b KTM 0:24

7 KONRAD Patrick BORA - hansgrohe ,,

8 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

9 VAN WILDER Ilan Team DSM ,,

10 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma ,,

...

120 109 ▼11 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 18:13

130 126 ▼4 RIES Michel Trek - Segafredo 21:38