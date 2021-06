De Lëtzebuerger huet donieft nach déi 1. an déi 4. Etapp vun der Mountainbike-Course am Club La Santa op Lanzarote gewonnen.

Am Mountainbike gouf et e Succès fir de Sören Nissen op Lanzarote. De Lëtzebuerger huet d'UCI-Course am Club La Santa gewonnen.

D'Course ass iwwert 4 Etappe gaangen. Hei konnt sech den Nissen direkt um éischten Dag eng Victoire sécheren a mat der éischter Plaz op der leschter Etapp konnt hien nach de Spuenier Victor Manuel Fernandez am General iwwerhuelen a sech iwwert d'Schlussvictoire freeën.

D'Schlussklassement

1 Sören Nissen Elite M Racing Team Stevens

2 Victor Manuel Fernandez Grande Elite M HISPAMIEL SPORT ANDUJAR, C.D.+0:01:12

3 Oscar Carrasco Fernandez Elite M HISPAMIEL SPORT ANDUJAR, C.D. +0:04:22

4 Sam de Nijs Elite M MTB Team NH +0:04:56

5 Ismael Ventura Sanchez Elite M FORNELLS DE LA SELVA, CLUB BTT +0:09:18

6 Manuel de Leon Hernandez Elite M C.D. CINCUENTA Y TRES +0:10:05

7 Nelson Vera Ramos Elite M C.C. Fula Bike +0:13:15

8 Jan-Frederik Finoulst Elite M DCR Cycling team +0:15:12

9 Ingvar Ómarsson Elite M Novator-Örninn +0:17:34

10 Samuel Rodriguez Caraballo Elite M ALJIBE +0:22:27