Op der 4. Etapp vum Critérium du Dauphiné stoung tëscht Firminy a Roche-la-Molière een Zäitfueren iwwer 16,4 Kilometer um Programm.

Op der 4. Etapp vum Critérium du Dauphiné gouf et ee Succès fir den Alexey Lutsenko. Den Ukrainer hat nom Contre-la-Montre iwwer 16,4 Kilometer eng Avance vun 8 Sekonnen op de Spuenier Ion Izaguirre. De Kevin Geniets gëtt den 39. op 1 Minutt an 9 Sekonnen an de Michel Ries den 99. op 2 Minutten an 21 Sekonnen.

Leader am General ass nach ëmmer den Éisträicher Lukas Pöstlberger. Hien huet elo awer just nach eng Sekonn Avance op de Lutsenko. Hei ass de Kevin Geniets den 110. op 18 Minutten an 59 Sekonnen an de Michel Ries den 126. op 23 Minutten a 26 Sekonnen.

D'Top10

1 LUTSENKO Alexey Astana - Premier Tech

2 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech 0:08

3 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:09

4 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 0:12

5 VAN WILDER Ilan Team DSM 0:13

6 PORTE Richie INEOS Grenadiers 0:15

7 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 0:17

8 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:21

9 PÖSTLBERGER Lukas BORA - hansgrohe 0:23

10 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

...

39 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 1:09

99 RIES Michel Trek - Segafredo 2:21

De General

1 PÖSTLBERGER Lukas BORA - hansgrohe

2 LUTSENKO Alexey Astana - Premier Tech 0:01

3 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:09

4 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech ,,

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 0:13

6 VAN WILDER Ilan Team DSM 0:14

7 PORTE Richie INEOS Grenadiers 0:16

8 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:24

9 KONRAD Patrick BORA - hansgrohe 0:32

10 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:34

...

110 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 18:59

126 RIES Michel Trek - Segafredo 23:26