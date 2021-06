Op der 5. Etapp vum Critérium du Dauphiné goung et en Donneschdeg iwwer 175,4 Kilometer vu Saint-Chamond op Saint-Vallier.

Den Geraint Thomas war en Donneschdeg an der Schlussphas dee Stäerksten a konnt sech domat d'Victoire sécheren, dat virum Sonny Colbrelli an dem Alex Aranburu. De Michel Ries gouf den 79. op 3 Minutten an 3 Sekonnen an de Kevin Geniets ass als 122. mat engem Retard vun 8 Minutten a 40 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer.

Am General bleift de Lukas Pöstlberger weiderhin de Leader. Den Éisträicher huet eng Avance vun enger Sekonn op den Alexey Lutsenko a 6 Sekonnen op de Kasper Asgreen. Hei leien d'Lëtzebuerger Michel Ries a Kevin Geniets op de Plazen 111 an 112 mat iwwer 25 Minutte Retard.

D'Top10

1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers

2 COLBRELLI Sonny Bahrain - Victorious ,,

3 ARANBURU Alex Astana - Premier Tech ,,

4 BARBERO Carlos Team Qhubeka ASSOS ,,

5 WÜRTZ SCHMIDT Mads Israel Start-Up Nation ,,

6 VALGREN Michael EF Education - Nippo ,,

7 KONRAD Patrick BORA - hansgrohe ,,

8 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

9 SWEENY Harry Lotto Soudal ,,

10 BONNAMOUR Franck B&B Hotels p/b KTM ,,

...

79 RIES Michel Trek - Segafredo 3:03

122 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 8:40

De General

1 PÖSTLBERGER Lukas BORA - hansgrohe

2 LUTSENKO Alexey Astana - Premier Tech 0:01

3 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:06

4 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech 0:09

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 0:13

6 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:14

7 VAN WILDER Ilan Team DSM ,,

8 PORTE Richie INEOS Grenadiers 0:16

9 KONRAD Patrick BORA - hansgrohe 0:32

10 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:34

...

111 RIES Michel Trek - Segafredo 26:39

112 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 27:39