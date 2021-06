D'Lëtzebuerger Coureuse koum an der Belsch knapps hannert der Teamkolleegin Chantal Blaak op déi zweete Plaz.

No 122.3 Kilometer ass et e Samschdeg an der Belsch eng immens staark 2. Plaz fir d'Christine Majerus ginn. Op der Arrivée zu Diest koum d'Lëtzebuergerin mat engem Retard vu 36 Sekonnen op d'Teamkolleegin Chantal Blaak un.

E Sonndeg steet fir d'Christine Majerus dann den Dwars door de Westhoek um Programm, wou et schonn 2016 eng Victoire ze feiere gouf.

D'Top10

1 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SD Worx 3:14:12

2 MAJERUS Christine SD Worx 0:36

3 WIEBES Lorena Team DSM ,,

4 KOPECKY Lotte Belgium ,,

5 D'HOORE Jolien SD Worx 0:37

6 UNEKEN Lonneke SD Worx ,,

7 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women ,,

8 SANGUINETI Ilaria Valcar - Travel & Service ,,

9 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg ,,

10 FOURNIER Roxane SD Worx