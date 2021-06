Op der leschter Etapp vum Critérium du Dauphiné huet wéi och e Samschdeg de Mark Padun en solitaire gewonnen.

E Sonndeg de Mëtteg ass et op der leschter Etapp vum Critérium du Dauphiné iwwer 147 Kilometer La Léchère-les-Bains op Les Gets gaangen. Net manner wéi 7 Koppen hunn op d'Coureure gewaart. Iwwerdeems un der Spëtzt sech de Mark Padun iwwerleeën d'Etappevictoire séchere konnt, gouf hannendrun de Richie Porte attackéiert. Um Enn sollt den Australier seng 1. Plaz awer verdeedegen a gewënnt de Critérium du Dauphiné virum Alexei Lutsenko (+17') an dem Geraint Thomas (+29').

De Michel Ries gouf ob der 8. a leschter Etapp eng ronn 21.5 km virun der Arrivée ofgehaangen a kënnt um Enn op d'Plaz 27. op iwwer 6 Minutten an de Kevin Geniets ass als 50. mat engem Retard vun 10 Minutten iwwer d'Arrivée gefuer.

Am General klasséiere sech de Ries an de Geniets op ronn 50 Minutten op de Plaze 60 a 61.

D'Top10

1 MARK PADUN (BAHRAIN VICTORIOUS) 4:06:49

2 JONAS VINGEGAARD (JUMBO - VISMA) 0:01:36

3 PATRICK KONRAD (BORA - HANSGROHE) 0:01:36

4 BEN O'CONNOR (AG2R CITROËN TEAM) 0:01:57

5 DAVID GAUDU (GROUPAMA - FDJ) 0:02:10

6 GERAINT THOMAS (INEOS GRENADIERS) 0:02:10

7 ALEXEY LUTSENKO (ASTANA - PREMIER TECH) 0:02:10

8 RICHIE PORTE (INEOS GRENADIERS) 0:02:10

9 JACK HAIG (BAHRAIN VICTORIOUS) 0:02:10

10 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) 0:02:10

De General

1 RICHIE PORTE (INEOS GRENADIERS) 29:37:05

2 ALEXEY LUTSENKO (ASTANA - PREMIER TECH) 0:00:17

3 GERAINT THOMAS (INEOS GRENADIERS) 0:00:29

4 WILCO KELDERMAN (BORA - HANSGROHE) 0:00:33

5 JACK HAIG (BAHRAIN VICTORIOUS) 0:00:34

6 MIGUEL ANGEL LOPEZ (MOVISTAR TEAM) 0:00:38

7 ION IZAGUIRRE INSAUSTI (ASTANA - PREMIER TECH) 0:00:38

8 BEN O'CONNOR (AG2R CITROËN TEAM) 0:00:47

9 DAVID GAUDU (GROUPAMA - FDJ) 0:01:12

10 TAO GEOGHEGAN HART (INEOS GRENADIERS) 0:01:57

60 MICHEL RIES (TREK - SEGAFREDO) 0:50:42

61 KÉVIN GENIETS (GROUPAMA - FDJ) 0:51:03