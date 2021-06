De Schwäizer ka sech a senger Heemecht am Zäitfueren iwwer 10,9 km virum Stefan Bissegger duerchsetzen. De Bob Jungels gëtt 18, den Alex Kirsch 86.

An der Schwäiz stoung e Sonndeg mam Optakt vum Tour de Suisse, déi lescht Preparatiounscourse virum Optakt vum Tour de France um Programm.

Iwwer 10,9 Kilometer ass et vu Frauenfeld op Frauenfeld gaangen. De Stefan Küng gewënnt um Enn mat 4 Sekonne Virsprong op de Stefan Bissegger an 12 op de Mattia Cattaneo.

De Bob Jungels (Ag2r Citroen) huet sech als 18. mat engem Réckstand vun 33 Sekonne klasséiert. Den Alex Kirsch vun der Ekipp Trek-Segafredo hat als 86. e Retard vun iwwer 1 Minutt opweises an de Jempy Drucker hat am Zil 1 Minutt an 18 Sekonne Retard, wat déi 126. Plaz bedeit huet.

D'Top10

1 KÜNG Stefan (SUI) Groupama - Fdj 0:12:00

2 BISSEGGER Stefan (SUI) Ef Education - Nippo 0:00:04

3 CATTANEO Mattia (ITA) Deceuninck - Quick-Step 0:00:12

4 SCULLY Thomas (NZL) Ef Education - Nippo 0:00:15

5 ALAPHILIPPE Julian (FRA) Deceuninck - Quick-Step 0:00:19

6 RUTSCH Jonas (GER) Ef Education - Nippo 0:00:22

7 STEIMLE Jannik (GER) Deceuninck - Quick-Step 0:00:22

8 VERMEERSCH Florian (BEL) Lotto Soudal 0:00:22

9 KRAGH ANDERSEN Søren (DEN) Team Dsm 0:00:22

10 DENNIS Rohan (AUS) Ineos Grenadiers 0:00:23

...

18 JUNGELS Bob (LUX) Ag2r Citroen Team 0:00:33

86 KIRSCH Alex (LUX) Trek - Segafredo 0:01:01

126 DRUCKER Jean-Pierre (LUX) Cofidis 0:01:18