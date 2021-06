Op der 2. Etapp vum Tour de Suisse goung et e Méindeg iwwer 178 Kilometer vun Neuhausen am Rheinfall op Lachen.

Op der zweeter Etapp vum Tour de Suisse am Cyclissem gouf et no 178 Kilometer zu Lachen eng Victoire vum Mathieu van der Poel. Den Hollänner setzt sech virum Maximilian Schachmann a sengem Kompatriot Wout Poels duerch.

De Bob Jungels gouf de 34. op 1 Minutt 06. Den Alex Kirsch an den Jempy Drucker haten als 87., respektiv 88. e Retard vu 4 Minutten a 55 Sekonnen.

Am Generalklassement ass de Stefan Küng weiderhin de Leader, de Fransous Julian Alaphilippe ass elo den Zweeten op 1 Sekonn. Hei ass de Jungels den 32. op 1 Minutt a 17 Sekonnen. De Kirsch ass den 99. an den Drucker den 109., all Kéier op iwwer 5 Minutten.

D'Top10 vun der Etapp

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix

2 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:01

3 POELS Wout Bahrain - Victorious 0:04

4 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,,

5 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates ,,

6 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,

7 WOODS Michael Israel Start-Up Nation ,,

8 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step ,,

9 FUGLSANG Jakob Astana - Premier Tech ,,

10 KRON Andreas Lotto Soudal 0:09

D'Top 10 vum General

1 KÜNG Stefan Groupama - FDJ

2 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 0:01

3 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:02

4 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 0:06

5 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:12

6 CATTANEO Mattia Deceuninck - Quick Step ,,

7 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:13

8 POWLESS Neilson EF Education - Nippo 0:25

9 MÄDER Gino Bahrain - Victorious 0:30

10 KRON Andreas Lotto Soudal 0:33