Op der 3. Etapp vum Tour de Suisse goung et en Dënschdeg iwwer 182 Kilometer vu Lachen op Pfaffnau.

No der 2. Etapp huet sech de Mathieu van der Poel en Dënschdeg och d'Victoire op der 3. Etapp vum Tour de Suisse geséchert. Den Hollänner huet sech am Sprint virun de Fransousen Christophe Laporte a Julian Alaphilippe behaapt.

De Bob Jungels ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner als 24. iwwert d'Arrivée gefuer. De Jempy Drucker huet als 100. eng Minutt an 32 Sekonne verluer. Den Alex Kirsch ass den 115. op eng Minutt a 47 Sekonne ginn.

Am General läit elo de Mathieu van der Poel a Féierung. Den Hollänner huet e Virsprong vun enger Sekonn op de Julian Alaphilippe. De Bob Jungels ass den 28. op eng Minutt an 21 Sekonnen, den Alex Kirsch den 100. op siwe Minutten a 25 Sekonnen an de Jempy Drucker huet als 101. e Retard vu siwe Minutten a 27 Sekonnen.

D'Top10 vun der Etapp

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 4:24:26

2 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits ,,

3 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step ,,

4 MATTHEWS Michael Team BikeExchange ,,

5 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe ,,

6 KAMP Alexander Trek - Segafredo ,,

7 BENOOT Tiesj Team DSM ,,

8 FRAILE Omar Astana - Premier Tech ,,

9 TURGIS Anthony Team Total Direct Energie ,,

10 WOODS Michael Israel Start-Up Nation ,,

...

24 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team ,,

100 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 1:32

115 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 1:47

D'Top 10 vum General

1 4 ▲3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 8:49:14

2 2 - ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 0:01

3 1 ▼2 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 0:04

4 3 ▼1 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:06

5 6 ▲1 CATTANEO Mattia Deceuninck - Quick Step 0:13

6 5 ▼1 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:16

7 7 - CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:17

8 8 - POWLESS Neilson EF Education - Nippo 0:29

9 10 ▲1 KRON Andreas Lotto Soudal 0:37

10 12 ▲2 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 0:39

...

28 33 ▲5 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:21

100 99 ▼1 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 7:25

101 109 ▲8 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 7:27