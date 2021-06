Bei der 3. Editioun vun der Mont Ventoux Challenge gouf et eng Victoire fir de Miguel Angel Lopez.

En Dënschdeg ass déi 3. Editioun vun der Mont Ventoux Challenge gefuer ginn. Iwwer 153 Kilometer ass et vu Vaison-la-Romaine erop op de Mont Ventoux gaangen. Um Enn gouf et eng Victoire en solitaire fir de Miguel Angel Lopez. De Kolumbianer huet sech mat engem Virsprong vun zwou Minutten a 26 Sekonne virum Spuenier Oscar Rodrigues duerchgesat. Drëtten ass de Spuenier Enric Mas op zwou Minutten an 33 Sekonne ginn.

Eng staark Leeschtung huet de Michel Ries gewisen. De Lëtzebuerger ass als 7. op véier Minutten a 45 Sekonnen ukomm.

D'Resultat

1 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 4:30:04

2 RODRÍGUEZ Óscar Astana - Premier Tech 2:26

3 MAS Enric Movistar Team 2:33

4 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 3:30

5 RODRÍGUEZ Cristián Team Total Direct Energie ,,

6 ELISSONDE Kenny Trek - Segafredo 4:02

7 RIES Michel Trek - Segafredo 4:45

8 CARR Simon EF Education - Nippo 5:41

9 VERONA Carlos Movistar Team 5:48

10 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 6:10