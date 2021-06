Op der 4. Etapp vum Tour de Suisse huet sech de Schwäizer aus engem Grupp vun 3 Coureuren d'Victoire geséchert.

Op der 4. Etapp vum Tour de Suisse ass et e Mëttwoch iwwer 171 Kilometer vu Sankt Urban op Gstaad gaangen. De Stefan Bissegger konnt sech aus engem Grupp vun dräi Coureuren eraus d'Victoire sécheren. Op déi zweete Plaz ass de Fransous Benjamin Thomas gefuer an als Drëtten ass den US-Amerikaner Joey Rosskopf ukomm.

De Peloton mat all de Favoritten an dem Bob Jungels als 56. hat e Retard vu 5 Minutten a 16 Sekonnen. De Jempy Drucker gouf de 95. op 6 Minutten an 2 Sekonnen. Den Alex Kirsch gouf den 121. op 10 Minutten an 43 Sekonnen.

Leader am General bleift den Hollänner Mathieu van der Poel. Hien huet weiderhin e Virsprong vun enger Sekonn op de Fransous Julian Alaphilippe. De Bob Jungels ass den 28. op 1 Minutt an 21 Sekonnen. De Jempy Drucker ass den 91. op 8 Minutten an 13 Sekonnen an den Alex Kirsch den 107. op 12 Minutten an 52 Sekonnen.

D'Resultat vun der Etapp

1 BISSEGGER Stefan EF Education - Nippo 60 50 3:46:21

2 THOMAS Benjamin Groupama - FDJ 25 30 ,,

3 ROSSKOPF Joey Rally Cycling 10 18 ,,

4 SUTER Joel Switzerland 13 0:23

5 THEUNS Edward Trek - Segafredo 10 5:16

6 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 7 ,,

7 FRAILE Omar Astana - Premier Tech 4 ,,

8 TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma 3 ,,

9 WRIGHT Fred Bahrain - Victorious 2 ,,

10 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 1 ,,

...

56 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team ,,

95 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 6:02

121 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 10:43

De General

1 1 - VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 10 12:40:51

2 2 - ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 0:01

3 3 - KÜNG Stefan Groupama - FDJ 0:04

4 4 - SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:06

5 5 - CATTANEO Mattia Deceuninck - Quick Step 0:13

6 6 - GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:16

7 7 - CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:17

8 8 - POWLESS Neilson EF Education - Nippo 0:29

9 9 - KRON Andreas Lotto Soudal 0:37

10 80 ▲70 BISSEGGER Stefan EF Education - Nippo 0:38

...

28 28 - JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:21

91 101 ▲10 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 8:13

107 100 ▼7 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 12:52