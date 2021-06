Op der 5. Etapp am Tour de Suisse huet sech de Bob Jungels als beschte Lëtzebuerger op der 22. Plaz op 4 Minutten a 36 Sekonne klasséiert.

Op der 5. Etapp vum Tour de Suisse gouf et ee Succès fir de Richard Carapaz. De Kolumbianer huet sech op der Biergetapp no 175 Kilometer uewenaus zu Leukerbad virum Jakob Fuglsang behaapt. De Michael Woods ass Drëtte ginn op 39 Sekonnen.

An der Etapp gouf de Bob Jungels den 22. op 4 Minutten a 36 Sekonnen. De Jempy Drucker ass mat iwwer 19 Minutten als 82. iwwer d'Arrivée gefuer an den Alex Kirsch koum op déi 106. Plaz mat iwwer 20 Minutte Retard.

Den Ecuadorianer Richard Carapaz ass nom Succès elo och neie Leader am General. Am General ass de Bob Jungels de 16.. De Jempy Drucker ass de 86. an den Alex Kirsch den 100.

D'Resultat vun der Etapp

1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 60 50 4:01:52

2 FUGLSANG Jakob Astana - Premier Tech 25 30 ,,

3 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 10 18 0:39

4 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 13 ,,

5 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 10 ,,

6 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 7 ,,

7 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 4 ,,

8 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 3 ,,

9 CHAVES Esteban Team BikeExchange 2 0:49

10 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 1 1:22

...

22 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 4:36

82 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 19:09

106 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 20:07

De General

1 7 ▲6 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 10 16:42:50

2 12 ▲10 FUGLSANG Jakob Astana - Premier Tech 0:26

3 4 ▲1 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:38

4 2 ▼2 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 0:53

5 11 ▲6 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 1:11

6 18 ▲12 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 1:31

7 21 ▲14 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 1:32

8 23 ▲15 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 2:19

9 31 ▲22 CHAVES Esteban Team BikeExchange 2:22

10 43 ▲33 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 3:10

...

16 28 ▲12 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 5:50

91 91 - DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 27:15

107 107 - KIRSCH Alex Trek - Segafredo 32:52