De Bob Jungels ass e Freideg de 50. op 2 Minutten 49 ginn an ass am nämmlechte Grupp wéi de Leader iwwert d'Arrivée gefuer.

Op der 6.Etapp vum Tour de Suisse am Cyclissem gouf et no 130,1 kuerzen awer schwéiere Kilometer e Succès vum Dän Andres Kron. U sech war de Rui Costa als Éischten iwwert de Wäisse Stréch gefuer, ma wéinst sengem onsportleche Verhalen am Sprint gouf hie vun den Organisateuren deklasséiert. De Bob Jungels gouf als beschte Lëtzebuerger de 50. op 2 Minutten 49.

Am Generalklassement bleift de Richard Carapaz aus dem Ecuador, deen e Freideg den 30. gouf, iwwregens an der nämmlechter Zäit wéi de Jungels, am Maillot vum Leader, 26 Sekonnen virum Dän Jakob Fuglsang. De Bob Jungels ass hei als beschte Lëtzebuerger elo den 20. op 5 Minutte 50.

D'Top 10 vun der Etapp

1 KRON Andreas Lotto Soudal 60 50 3:14:52

2 PERNSTEINER Hermann Bahrain - Victorious 10 18 0:01

3 SERRANO Gonzalo Movistar Team 13 0:03

4 LATOUR Pierre Team Total Direct Energie 10 ,,

5 HOULE Hugo Astana - Premier Tech 7 ,,

6 POWLESS Neilson EF Education - Nippo 4 ,,

7 TOLHOEK Antwan Team Jumbo-Visma 3 ,,

8 FABBRO Matteo BORA - hansgrohe 2 0:50

9 LEKNESSUND Andreas Team DSM 1 1:00

10 WRIGHT Fred Bahrain - Victorious 1:15

...

50 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 2:49

64 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 9:34

130 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 21:23

De General

1 1 - CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 10 20:00:31

2 2 - FUGLSANG Jakob Astana - Premier Tech 0:26

3 3 - SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:38

4 4 - ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 0:53

5 5 - URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 1:11

6 7 ▲1 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 1:32

7 8 ▲1 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 2:19

8 9 ▲1 CHAVES Esteban Team BikeExchange 2:22

9 10 ▲1 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 3:10

10 22 ▲12 COSTA Rui UAE-Team Emirates 3:37

...

20 16 ▼4 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 5:50

83 107 ▲24 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 39:37

100 91 ▼9 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 45:49