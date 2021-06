Op der 8. a leschter Etapp e Sonndeg gouf et eng Victoire fir de Schwäizer Gino Mäder.

De Richard Carapaz huet den Tour de Suisse 2021 gewonnen. Dem Ecuadorianer ass e Sonndeg op der 8. Etapp eng 5. Plaz duergaangen, fir sech d'Schlussvictoire ze sécheren. De Carapaz hat op der Arrivée e Retard vun 9 Sekonnen op de Gewënner vun der leschter Etapp Gino Mäder.

De Bob Jungels ass e Sonndeg den 29. op véier Minutten a 57 Sekonne ginn. Am Schlussklassement ass et fir de Lëtzebuerger déi 19. Plaz op 12 Minutten a 36 Sekonnen.

Den Alex Kirsch ass op der leschter Etapp den 90. op 19 Minutten 20 ginn an de Jempy Drucker den 119. op 23 Minutten 33. Am General sinn et um Enn d'Plazen 82 an 100 op iwwer eng Stonn.

D'Resultat vun der Etapp

1 MÄDER Gino Bahrain - Victorious 60 50 4:06:25

2 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 25 30 ,,

3 CATTANEO Mattia Deceuninck - Quick Step 10 18 0:09

4 DUNBAR Eddie INEOS Grenadiers 13 ,,

5 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 10 ,,

6 COSTA Rui UAE-Team Emirates 7 ,,

7 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 4 ,,

8 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 3 ,,

9 FUGLSANG Jakob Astana - Premier Tech 2 ,,

10 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 1 0:21

...

29 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 4:57

90 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 19:20

119 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 23:33

De General

1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 500 250 24:44:01

2 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 400 190 0:17

3 FUGLSANG Jakob Astana - Premier Tech 325 160 1:15

4 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 275 140 1:19

5 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 225 120 2:55

6 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 175 110 3:16

7 COSTA Rui UAE-Team Emirates 150 100 3:43

8 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 125 90 4:16

9 CATTANEO Mattia Deceuninck - Quick Step 100 80 4:39

10 CHAVES Esteban Team BikeExchange 85 70 5:33

...

19 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 30 24 12:36

82 78 ▼4 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 5 1:02:44

100 100 - DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 5 1:14:50