D'Victoire bei der Flanders Diamond Tour war fir d'Lorena Wiebes.

E Sonndeg stoung am Dammecyclissem d'Eendagescourse Flanders Diamond Tour an der Belsch um Programm. No 136 Kilometer ronderëm Nijlen ass d'Christine Majerus als 16. zäitgläich mat der Gewënnerin Lorena Wiebes iwwert d'Arrivée gefuer.

D'Hollännerin huet sech am Massesprint virun der Italienerin Chiara Consonni an hirer Landsfra Amber Van der Hulst behaapt.

D'Resultat vun der Course

1 WIEBES Lorena Team DSM 3:18:56

2 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service ,,

3 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg ,,

4 ANDERSEN Susanne Team DSM ,,

5 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

6 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

7 D'HOORE Jolien SD Worx ,,

8 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana ,,

9 DANFORD Georgia Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch ,,

10 PRUISSCHER Arianna S Bikes Doltcini ,,

11 JOUNIER Lucie Team Arkéa ,,

12 SZABÓ Zsófia Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch ,,

13 MARKUS Femke Parkhotel Valkenburg ,,

14 DRUYTS Kelly Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team ,,

15 JONGERIUS Claudia Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team ,,

16 MAJERUS Christine SD Worx ,,

17 CRABBÉ Kiona Plantur-Pura ,,

18 DELBAERE Fien Multum Accountants Ladies Cycling Team ,,

19 VAN HOUTUM Céline Multum Accountants Ladies Cycling Team ,,

20 SCHWEINBERGER Kathrin Doltcini- Van Eyck - Proximus Continental Team ,,