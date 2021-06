Bei der leschter Editioun vum Tour de Luxembourg goufen et vill Pannen. Virun allem am Trafic.

Tour de Luxembourg / Rep. Rich Simon

Dat huet zu ganz vill Kritik gefouert an och an den internationale Medien ass net mat där Kritik gespuert ginn. Bei der 81. Editioun dëst Joer, soll dat awer alles besser ginn.

De President vum Tour de Luxembourg, Andy Schleck, ass sech bewosst, datt et dëst Joer muss besser ginn.

"Jo, et muss besser ginn. Mir hunn eis och ganz gutt opgestallt."

Et ass och méi wéi sécher déi leschte Chance, fir datt den Tour de Luxembourg an der sougenannter "Pro Series" dra bleift. Eng zweete Kéier wäert déi international Vëlosfederatioun net duerch d'Hänn kucken. D'lescht Joer koum et zu enger Abberzuel vun Tëschefäll: Autoen, déi schlecht geparkt waren; Autoen, déi géint d'Richtung vun der Course gefuer sinn; e Camion, deen aus enger Säitestrooss praktesch an de Peloton gefuer ass an ee Peloton, deen net méi wollt weider fueren. Dat waren alles keng schéi Biller. D'Organisateuren hunn dorausser geléiert. Et goufen op allen Niveaue Reuniounen. Fir d'Editioun vun dësen Joer ass een elo prett, sou den Andy Schleck.

"Ech sinn iwwerzeegt, datt wa mir alles esou ëmsetzen, wéi mir dat geplangt hunn, da wäerte mir keng Problemer kréien."

Eng Vëloscourse ze organiséieren, ass keng einfach Aufgab. Fir, dass wärend der Course d'Sécherheet vun de Coureuren assuréiert ass, brauch een immens vill Streckeposten, respektiv och vill Police. An et muss een och op d'Versteesdemech vun deenen aneren Verkéiersmemberen hoffen. Den Andy Schleck seet awer och, datt et ni eng 100 prozenteg Sécherheet gëtt.

"Och am Tour de France si mir gefuer, da stounge Schof an der Strooss an een Auto ass an der Pampa aus enger Säitestrooss erausgefuer. Besser wéi mir eis elo opgestallt hunn, hätte mir et net kéinten hikréien. Ech maache mir elo keng Gedanke méi. De Volet hu mir hannert eis. Elo musse mir eis op d'Course konzentréieren. Sécherheetstechnesch si mir derduerch."

Den Tour de Luxembourg gëtt dëst Joer vum 14. op den 18. September gefuer.