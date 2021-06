Déi éischt Competitioune stinn e Freideg um Programm an e Sonndeg ass et dann den Ofschloss.

Dëse Weekend stinn zu Harel déi National Meeschterschaften am Cyclissem um Programm. Vun e Freideg de Mëtteg bis e Sonndeg ginn a sämtleche Kategorien déi néi Champione gesicht. Bei der Elite mat Kontrakt wäert et am Zäitfueren awer een neie Lëtzebuerger Champion ginn. De Bob Jungels huet nämlech net nëmme fir d'Championnat misse Forfait erklären.

De Grond ass e Problem un enger Veen. Deen Ament, wou hien héich Wattzuelen dréckt, ginn déi zwee Been net méi richteg duerchblutt, si schwëllen un an et ass dann onméiglech, nach Kraaft op d'Pedallen ze kréien. Déi Diagnos krut hie bei engem Dokter an der Belsch. De Bob Jungels muss méi wéi sécher opréiert ginn. Dofir muss hien net nëmmen dëse Weekend op d‘Championnat verzichten, mee den Coureur vun AG2R Citroën geet och net un den Depart vum Tour de France. Och bei den Olympesche Spiller ass de Lëtzebuerger net mat dobäi.

Bei der leschter Editioun vum Lëtzebuerger Championnat hu sech de Kevin Geniets an de Bob Jungels en intressant Duell geliwwert. Dëst Joer wäert et, no dëser Nouvelle, net dozou kommen.

Déi National Meeschterschafte fänke wéi gewinnt mat engem Zäitfueren un. De Parcours fir d’Elite avec contrat zitt sech iwwer 19,6 Kilometer. Haaptschwieregkeet vun dësem Zäitfueren ass fir d'Coureuren den Hareler Potto. Nom Forfait vum Bob Jungels heescht de Favorit elo Kevin Geniets. De Coureur vu Groupama FDJ ass e gudden Dauphiné gefuer a geet mat vill Confiance an dëse Weekend.

Um Sonndeg sti fir d’Stroossecourse 145 Kilometer mat net manner wéi 2.260 Héichtemeter um Programm. Och hei heescht de Favorit nees Kevin Geniets, mee aner Coureure kéinte eventuell e Wuert mat schwätzen.

Eng positive Nouvelle ass, dass Spectateure fir dës Championnater zougelooss sinn, souwéi e Catering ass virgesinn. Natierlech am Respekt vun den sanitäre Mesuren.