E Freideg den Owend war den Optakt vun den nationale Meeschterschaften am Cyclissem.

Gesicht goufen e Freideg den Owend am Championnat am Cyclissem déi nei national Championen am Zäitfueren.

Bei den Elite mat Kontrakt ass de Kevin Geniets iwwert déi 19,6 Kilometer déi séiersten Zäit gefuer a gëtt domadder de Successeur vum Bob Jungels, dee jo aus gesondheetleche Grënn net konnt un den Depart goen. Op déi zweete Plaz ass de Michel Ries gefuer an Drëtten ass den Alex Kirsch ginn.

Bei den Hären-Elite ouni Kontrakt huet sech den Tim Diederich de rout-wäiss-bloe Maillot eng weider Kéier geséchert. Sëlwer a Bronz ware fir de Larry Valvasori an de Philippe Schmit.

Bei den Damme goung den Titel wéi erwaart un d'Christine Majerus. Si huet sech virum Carmen Coljon an dem Mia Berg duerchgesat.

D'Resultater am Iwwerbléck

Hären-Elite mat Kontrakt

1. Kevin Geniets

2. Michel Ries

3. Alex Kirsch

Hären-Elite ouni Kontrakt

1. Tim Diederich

2. Larry Valvasori

3. Philippe Schmit

Espoiren

1. Arthur Kluckers

2. Loïc Bettendorf

3. Raphaël Kockelmann

Dammen Elite

1. Christine Majerus

2. Carmen Coljon

3. Mia Berg

U23 Dammen

1. Nina Berton

2. Maïté Barthels

3.Nesser Aurélie

Juniorinnen

1. Marie Schreiber

2. Liv Wenzel

3. Layla Barthels

Junioren

1. Noé Ury

2. Alexandre Kess

3. Arno Wallenborn

Débutants Jongen

1. Mats Berns

2. David Lang

3. Jimmy Kiesgen

Débutants Meedercher

1. Gwen Nothum

2. Anouk Schmitz

Masters

1. Franck Sertic

2. Marc Scheller

3. Steve Fries