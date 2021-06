Nieft dem nationale Cyclissem Championnat zu Lëtzebuerg stoungen och déi international Meeschterschaften an den aneren Natiounen um Sonndeg um Programm.

Bei den Dammen huet sech ënnert anerem an Holland d'Amy Pieters an a Däitschland Lisa Brennauer konnten duerchsetzen. Iwwerdeems konnt sech bei den Hären an der Slowakei de Peter Sagan duerchsetzen an neien Meeschter a Frankräich ass den Rémi Cavagna. De Wout van Aert huet an der Belsch gewonnen.

Frankräich

Dammen

1. Évita Muzic

Hären

1. Rémi Cavagna

Däitschland

Dammen

1. Lisa Brennauer

Hären

1. Maxmilian Schachmann

Spuenien

Dammen

1. Mavi Garcia

Hären

1. Omar Fraile

Italien

Dammen

1. Elisa Longo Borghini

Hären

1. Sonny Colbrelli

Holland

Dammen

1. Amy Pieters

Hären

1. Timo Roosen

Belsch

Dammen

1. Lotte Kopecky

Hären

1. Wout van Aert

Dänemark

Dammen

1. Amalie Dideriksen

Hären

1.