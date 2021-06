E Samschdeg fänkt den Tour de France un. Wärend den 3 Woche Course gi wéi gewinnt 21 Etappe gefuer mat am Ganzen 3.414 Kilometer.

23 Ekippen, respektiv 184 Coureure sinn dëst Joer mat dobäi, allerdéngs kee Lëtzebuerger.

Et ass schonns een ongewinnte Bild, wann een d'Startlëscht vum Tour de France kuckt an et steet kee Lëtzebuerger dran. Fir d'Christine Majerus feelt elo eppes: "Et ass schued, datt de Bob Jungels huet musse Forfait erklären. Et ass fir eis Lëtzebuerger ëmmer méi schéin, wann ee Lëtzebuerger mat dobäi ass."

Och wa kee Lëtzebuerger dëst Joer mat dobäi ass, wäert d'Christine Majerus sech awer déi eng oder aner Etapp ukucken.

"Et ass ëmmer interessant ze verfollegen. Et kann ee ganz vill aus taktescher Siicht léieren. Och fir eis Courssen."

De Jempy Drucker war nieft dem Alex Kirsch nach ee vun zwee Lëtzebuerger, déi sech bis zum Schluss Hoffnunge gemaach hunn, fir bei der Grande Boucle mat dobäi ze sinn. Um Enn ass et fir béid Coureuren esou just net duergaangen. An deene Jore virdrun goufen et am Virfeld meeschtens 2 bis 3 Coureuren, déi een als Favoritte konnt ugesinn. Dëst Joer ass dat fir de Jempy Drucker awer méi schwéier.

"Et ass een oppenen Tour. An deene Coursse virdrun huet ee gesinn, datt ee Carapaz gutt ass. Alleguerten déi Leit, déi am Tour de Suisse an am Dauphiné vir waren, sinn och déi, déi een am Tour wäert vir gesinn."

Wat fir de Jempy Drucker sécher ass, dat ass de Faite, datt ee sech net ze fréi iwwer d'Schlussvictoire soll freeën.

"Dat leschte Joer huet ee gesinn, datt den Tour réischt zu Paräis eriwwer ass. Et huet ee gemengt, de Roglic géif haushéich gewannen an et war dunn awer net de Fall."

D'Arrivée vum Tour de France ass den 18. Juli.