Iwwer 108 Kilometer ass et vu Brest op Landerneau gaangen.

Am Kader vun der Grande Boucle gouf e Samschdeg de Moien déi 8. Editioun vun der "La Course by le Tour de France" gefuer. No den 108 Kilometer tëscht Brest a Landerneau koum et zu engem Sprint aus engem klenge Grupp eraus. Déi séierste Been hat hei d'Demi Vollering. D'Hollännerin huet sech virun der Dänin Cecilie Uttrup Ludwig behaapt. Als Drëtt ass d'Marianne Vos aus Holland iwwert de wäisse Stréch gefuer.

D'Top 10

1 VOLLERING Demi SD Worx 400 100 2:50:29

2 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

3 VOS Marianne Team Jumbo-Visma Women ,,

4 VAN DER BREGGEN Anna SD Worx ,,

5 BROWN Grace Team BikeExchange ,,

6 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing ,,

7 PALADIN Soraya Liv Racing ,,

8 LIPPERT Liane Team DSM ,,

9 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 0:04

10 BERTIZZOLO Sofia Liv Racing ,,