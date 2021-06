No enger Attack an der Schlussmontée konnt sech de Mathieu Van der Poel d'Victoire vun der 2. Etapp sécheren an iwwerhëlt d'Féierung am General.

Op der 2. Etapp ass et iwwer 183,5 km vun Perros-Guirec op d'Mûr-de-Bretagne Guerlédan gaangen. Et goufen am ganze 6 Koppe ze iwwerwannen vun deenen der 4 an der 4. Kategorie an 2 an der 3. Kategorie klasséiert waren.

Nodeems am Ufank vun der Course sech e Grupp vu 6 Coureuren ofsetzen an deem ënner anerem och den Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) mam Biergtrikot mat dobäi war fir sech nach e puer Punkten an de klenge Koppen ze sécheren. Vun dëse 6 Coureuren sinn mam Edward Theuns (Trek-Segafredo) an dem Jeremy Cabot (Totalenergies) just nach 2 Coureuren iwwereg bliwwen an déi hate ronn 30 km virun der Arrivée nach e Virsprong vun 1 Minutt an 30 Sekonnen. 20 km virun der Arrivée goufen awer och Si agefaangen.

An der Mûr-de-Bretagne an 1 km virun der Arrivée gouf et eng staark Attack vum Mathieu van der Poel an dës ass duergaangen fir sech d'Victoire op dëser Etapp ze sécheren. Opgrond vun Zäit-Bonifikatiounen iwwerhëllt de Mathieu van der Poel och d'Féierung am General vum Julian Alaphilippe.

D'Top 10 vun der Etapp

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 4:18:30

2 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates + 0:06

3 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma

4 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe

5 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step + 0:08

6 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo

7 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma

8 HIGUITA Sergio EF Education - Nippo

9 LATOUR Pierre Team TotalEnergies

10 HAIG Jack Bahrain - Victorious

D'Top 10 vum General



1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 25 8:57:25

2 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step 0:08

3 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 0:13

4 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 0:14

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 0:24

6 HAIG Jack Bahrain - Victorious 0:26

7 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo ,,

8 HIGUITA Sergio EF Education - Nippo ,,

9 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma ,,

10 GAUDU David Groupama - FDJ ,,

