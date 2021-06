No der 4. Etapp bleift de Mathieu van der Poel am giele Maillot.

En Dënschdeg ass et op der 4. Etapp vum Tour de France iwwer 150,4 Kilometer vu Redon op Fougères gaangen. Um Enn war et ganz spannend. Op de leschten 200 Meter gouf mam Brent van Moer eréischt dee leschte Mann vun der Echappée vum Dag agefaangen. De Mark Cavendish konnt sech dunn am Sprint d'Victoire sécheren. Fir de Britt ass et déi 31. Victoire beim Tour de France. Op d'Plazen 2 an 3 sinn den Nacer Bouhanni an de Jasper Philipsen gefuer.

Am General bleift de Mathieu van der Poel a Giel.

E Mëttwoch kënnt Dir déi 5. Etapp nees wéi gewinnt op der Tëlee an am Stream op RTL.lu kucken. Invité am Studio beim Tom Flammang an dem Kim Kirchen ass de Bob Jungels.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Mark CAVENDISH MARK CAVENDISH 55 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 20' 17''

2 Nacer BOUHANNI NACER BOUHANNI 132 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 20' 17''

3 Jasper PHILIPSEN JASPER PHILIPSEN 105 ALPECIN - FENIX 03h 20' 17'

4 MICHAEL MATTHEWS 171 TEAM BIKEEXCHANGE 03h 20' 17''

5 PETER SAGAN 71 BORA - HANSGROHE 03h 20' 17''

6 CEES BOL 143 TEAM DSM 03h 20' 17''

7 CHRISTOPHE LAPORTE 95 COFIDIS 03h 20' 17''

8 MADS PEDERSEN 45 TREK - SEGAFREDO 03h 20' 17''

9 BOY VAN POPPEL 215 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 03h 20' 17''

10 ANDRÉ GREIPEL 34 ISRAEL START-UP NATION 03h 20' 17''

D'Top 10 vum General

1 Mathieu VAN DER POEL MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN - FENIX 16h 19' 10''

2 Julian ALAPHILIPPE JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK - QUICK - STEP 16h 19' 18'' + 00h 00' 08''

3 Richard CARAPAZ RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 16h 19' 41'' + 00h 00' 31''

4 WOUT VAN AERT 12 JUMBO - VISMA 16h 19' 41'' + 00h 00' 31''

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA - HANSGROHE 16h 19' 48'' + 00h 00' 38''

6 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 16h 19' 49'' + 00h 00' 39'' B : 11''

7 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 16h 19' 50'' + 00h 00' 40''

8 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA - SAMSIC 16h 19' 50'' + 00h 00' 40''

9 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 16h 19' 55'' + 00h 00' 45''

10 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA - FDJ 16h 20' 02'' + 00h 00' 52''

