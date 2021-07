Op der 12. Etapp vum Tour de France konnt sech den Nils Politt no enger gelongener Attack géint déi aner Coureure behaapten.

No der schwéierer Biergetapp mam zweefache Passage um Mont Ventoux war et en Donneschdeg nees een Dag fir d'Sprinter. Iwwer 159 Kilometer ass et vu Saint-Paul-Trois-Château op Nîmes gaangen.

Schlussendlech war et den Däitschen Nils Politt, deen d'Etapp fir sech entscheede konnt an déi méi staark Been hat. Zweete gouf den Imanol Erviti mat engem Retard vun 31 Sekonnen. Den Harry Sweeny gouf den Drëtten an ass déi selwecht Zäit iwwert d'Arrivée gefuer wéi de Spuenier. De Peloton mat all de Favoritten hat e Retard vu ronn enger gudder Véierelsstonn.

🏅A look back on 🇩🇪 Nils Politt's decisive attack that put him in pole position to take the stage!



🏅 Retour sur l'attaque décisive de 🇩🇪 Nils Politt qui lui offre la victoire à @nimes !#TDF2021 pic.twitter.com/wcyoKT2doE — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

Am General behält den Tadej Pogacar de gielen Trikot. De Slowak huet eng Avance vu 5 Minutten an 18 Sekonnen op den Zweete Rigoberto Uran an e Virsprong vu 5 Minutten an 32 Sekonnen op den Drëtte Jonas Vingegaard.

No der Nouvelle, dass ënnert anerem den Däitschen Tony Martin net méi mat dobäi ass, huet de Slowak Peter Sagan en Donneschdeg annoncéiert, dass hien den Tour de France net bis zum Enn fiert. Den dräifache Weltmeeschter huet kuerz virum Depart vun der 12. Etapp wësse gedoen, dass hien nach ëmmer un de Follege vu senger Chute an der 1. Woch leide géing.

D'Top 10 vun der Etapp

1 POLITT Nils BORA - hansgrohe 3:22:12

2 ERVITI Imanol Movistar Team 0:31

3 SWEENY Harry Lotto Soudal ,,

4 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 1:58

5 MEZGEC Luka Team BikeExchange 2:06

6 GREIPEL André Israel Start-Up Nation ,,

7 THEUNS Edward Trek - Segafredo ,,

8 VAN MOER Brent Lotto Soudal ,,

9 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step ,,

10 HENAO Sergio Team Qhubeka NextHash ,,

D'Top 10 vum General



1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 47:06:50

2 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 5:18

3 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 5:32

4 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 5:33

5 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 5:58

6 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 6:16

7 LUTSENKO Alexey Astana - Premier Tech 6:30

8 MAS Enric Movistar Team 7:11

9 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 9:29

10 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 10:28

