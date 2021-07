De Proficyclist Peter Sagan, dräifache Weltmeeschter vum Bora-hansgrohe Team, huet kuerz virun der 12. Etapp matgedeelt, opzehalen.

Hien hätt nach ëmmer un e Suitte vun enger Chute an der éischter Woch vum Tour de France ze kämpfen. Et wier haart den Tour ze verloossen, ma et wier einfach net besser ginn, sou den 31 Joer ale Sportler. Do géif elo just nach schounen an auskuréieren hëllefen.

