D'Lëtzebuerger Championne hat e Retard vun 9 Sekonnen. Am General ass et fir si elo déi 15. Plaz.

E Freideg stoung bei der Baloise Ladies Tour déi 1. Etapp um Programm. Iwwer 115 Kilometer ass et ronderëm Eeklo gaangen. U sech war et eng Etapp fir d'Sprinterinnen, ma op de leschte Kilometer konnt sech een Trio aus dem Peloton ofsetzen an huet et bis op d'Arrivée gepackt. D'Mischa Bredewold huet sech d'Victoire geséchert an ass elo och Leader am General. Op d'Plazen 2 an 3 sinn d'Quinty Ton an d'Kelly van den Steen gefuer.

D'Christine Majerus ass mam Peloton als 48. op 9 Sekonnen ukomm. D'Lëtzebuergerin verbessert sech am General op déi 15. Plaz. Si huet e Réckstand vun 21 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg 2:39:06

2 TON Quinty GT Krush Tunap ,,

3 VAN DEN STEEN Kelly Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team ,,

4 UNEKEN Lonneke SD Worx 0:09

5 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women ,,

6 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

7 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg ,,

8 FIDANZA Martina Italy ,,

9 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing ,,

10 MARKUS Femke Parkhotel Valkenburg ,,

...

48 MAJERUS Christine SD Worx ,,

De General

1 BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg 3 2:44:22

2 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing 0:02

3 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women 0:04

4 BALSAMO Elisa Italy 0:11

5 LUDWIG Hannah Canyon SRAM Racing 0:12

6 KRÖGER Mieke Team Coop - Hitec Products 0:13

7 UNEKEN Lonneke SD Worx 0:14

8 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg 0:15

9 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg ,,

10 BARNES Alice Canyon SRAM Racing 0:16

15 MAJERUS Christine SD Worx 0:21

Schreiwes Christine Majerus

Christine Majerus a pris hier soir la dix-septième place lors du prologue du Baloise Ladies Tour disputé à Utrecht. Celui-ci a été remporté par Lisa Klein (Canyon SRAM Racing) devant Anna Henderson (Jumbo-Visma Women Team) et Hannah Ludwig (Canyon SRAM Racing).

La première étape disputée ce jour à Eeklo sur un parcours de 115.6 kilomètres ne présentait guère de difficulté avec un profil relativement plat. De nombreuses attaques ont eu lieu dès le départ de la course mais ce n'est que dans les derniers kilomètres de course qu'un groupe de trois échappées réussit à fausser compagnie au peloton. Malgré une étape promise aux sprinteuses, le peloton ne parvient pas à revenir sur les échappées et c'est finalement la néerlandaise Mischa Bredewold qui s'impose au sein du trio d'échappées.

Christine Majerus termine au sein du peloton après une journée passée à tenter de prendre part à une échappée mais malheureusement sans succès pour la luxembourgeoise. Elle a également protégé et emmené sa coéquipière Lonneke Uneken notamment lors des sprints intermédiaires.

Avec les dix secondes de bonification à l'arrivée, Mischa Bredewold devrait s'emparer également de la tunique de leader au classement général provisoire (résultats officiels non encore communiqués à cette heure).

La journée de demain samedi sera composée de deux demi-étapes avec un parcours de 84.1 kilomètres le matin et un contre-la-montre individuel de 11.4 kilomètres l'après-midi à Knokke-Heist.