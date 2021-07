Bei der Baloise Ladies Tour stoungen e Samschdeg zwou Etappen um Menü. Eng Course en ligne an een Zäitfueren.

Op der éischter Etapp vum Dag goung et iwwer 84 Kilometer vu Cazand op Knokke Heist. Hei gouf et um Enn ee Massesprint. Déi séierste Been hat d'Charlotte Kool. D'Christine Majerus ass an der nämmlechter Zäit als 6. iwwert d'Arrivée gefuer.

Op der zweeter Etapp huet een Zäitfueren iwwer 8 Kilometer zu Knokke Heist gewaart. Hei ass d'Lisa Klein déi séiersten Zäit gefuer. D'Christine Majerus ass déi 15. ginn.

Virun der leschter Etapp e Sonndeg läit d'Lisa Klein a Féierung. D'Christine Majerus ass déi 16. op 52 Sekonnen.

D'Top 10 vun der 2. Etapp (a)

1 KOOL Charlotte NXTG Racing 16 16 1:56:21

2 BALSAMO Elisa Italy 12 11 ,,

3 GUARISCHI Barbara Movistar Team 8 6 ,,

4 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women 6 5 ,,

5 VAN DEN BOS Jip Team Jumbo-Visma Women 5 4 ,,

6 MAJERUS Christine SD Worx 4 2 ,,

7DRUYTS Kelly Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team 3 ,,

8 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing 2 ,,

9 LE BAIL Elodie Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling ,,

10 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg ,,

D'Top 9 vun der 2. Etapp (b)

1 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing 0:09:16

2 KRÖGER Mieke Team Coop - Hitec Products ,,

3 LUDWIG Hannah Canyon SRAM Racing 0:12

4 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women 0:13

5 CANUEL Karol-Ann SD Worx ,,

6 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg 0:19

7 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 0:24

8 GUAZZINI Vittoria Italy 0:25

9 BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg ,,

De General

Läit nach net vir.

Schreiwes Christine Majerus

La deuxième étape du Baloise Ladies Tour disputée ce matin sur une distance de 84,1 kilomètres entre Cadzand et Knokke-Heist a été remportée au sprint par la néerlandaise Charlotte Kool devant Elisa Balsamo et Barbara Guarischi. Christine Majerus termine à la sixième place dans le même temps.

Cet après-midi, la troisième étape était un contre-la-montre individuel de 8 kilomètres à Knokke-Heist. C’est Lisa Klein qui signe le meilleur temps tandis que Mieke Kroger prend la deuxième place et Hannah Ludwig la troisième place. Christine Majerus réalise le quinzième temps de l’épreuve.

A l’issue de cette journée, Lisa Klein récupère le maillot de leader du classement général provisoire tandis que Christine Majerus pointe en seizième position à 52 secondes.

La quatrième et dernière étape se déroulera demain après-midi sur un parcours tracé autour de la localité de Zulte.