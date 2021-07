No véier Etappen hat d'Christine Majerus e Retard vu 55 Sekonnen op d'Schlussgewënnerin Lisa Klein aus Däitschland.

E Sonndeg ass bei der Baloise Ladies Tour déi leschten Etapp gefuer ginn. Iwwer 121 Kilometer ass et vun Zulte op Zulte gaangen. D'Decisioun ass um leschten Dag am Sprint gefall. Hei hat d'Lonneke Uneken déi séierste Been. D'Christine Majerus ass an der nämmlechter Zäit wéi hir Coequipière als 40. iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Am Schlussklassement huet um Enn d'Lisa Klein d'Nues vir. D'Christine Majerus gëtt 16. op 55 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 UNEKEN Lonneke SD Worx 16 16 2:51:32

2 BARBIERI Rachele Italy 12 11 ,,

3 GUARISCHI Barbara Movistar Team 8 6 ,,

4 VAN DEN BOS Jip Team Jumbo-Visma Women 6 5 ,,

5 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg 5 4 ,,

6 BARNES Alice Canyon SRAM Racing 4 2 ,,

7 KOOL Charlotte NXTG Racing 3 ,,

8 MCDERMOTT Ellen Isorex No-Aqua Ladies Cycling Team 2 ,,

9 VAN HOUTUM Céline Multum Accountants Ladies Cycling Team ,,

10 DE JONG Demi Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team ,,

...

40 MAJERUS Christine SD Worx ,,

De General

1 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing 125 80 5:54:25

2 KRÖGER Mieke Team Coop - Hitec Products 85 56 0:14

3 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women 70 32 0:16

4 BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg 60 24 0:25

5 CANUEL Karol-Ann SD Worx 50 20 0:30

6 LUDWIG Hannah Canyon SRAM Racing 40 16 0:34

7 NOOIJEN Lieke Parkhotel Valkenburg 35 12 0:35

8 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing 30 8 0:38

9 BALSAMO Elisa Italy 25 7 ,,

10 UNEKEN Lonneke SD Worx 20 6 0:41

...

16 MAJERUS Christine SD Worx 3 0:55