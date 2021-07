Gendaarme vum office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) waren e Mëttwoch den Owend am Asaz.

Dobäi geet et ëm eng Perquisitioun zu Pau am Hotel vun der Vëlosekipp Bahrain-Victorious. Dës Nouvelle huet d'Ekipp och selwer confirméiert.

Deemno wieren den Ekippebus, d'Zëmmere vun de Coureuren a Computeren duerchsicht ginn. Weider wieren eng Partie Dokumenter saiséiert ginn.

De Chef vun der Ekipp, de Milan Erzen, sot géigeniwwer Cyclingnews, datt ee kee Grond genannt kritt hätt, dat géing een awer wuel en Donneschdeg mat Hëllef vun Affekote wëllen erausfannen.

D'Ekipp wäert sech op alle Fall net vum Tour de France zeréckzéien, huet de Milan Erzen betount.

Et gouf kee Coureur oder Ekippemember festgeholl. D'Ekipp Movistar war wuel am nämmlechten Hotel, déi bloufen allerdéngs verschount vun den Autoritéiten.

Wéi Cyclingnews weider mellt, wieren eng 50 Beamten am Asaz gewiescht.

An der Lescht huet Bahrain-Victorious jo beim Giro a beim Critérium du Dauphiné gutt Resultater realiséiert. Doropshi gouf et béis Zongen, déi behaapt hunn, hir Leeschtunge wiere suspekt. De Milan Erzen huet all Reprochen ofgewisen.