De Maillot Jaune wënnt dës Etapp knapp virum Jonas Vinegaard an dem Richard Carapaz.

En Donneschdeg stoung am Tour de France déi lescht Biergetapp um Programm. Iwwer 129,7 Kilometer ass et vu Pau op Luz Ardiden gaangen. Mat ënnert anerem der Montée vum Tourmalet.

Um Enn war et den Tadej Pogacar, deen och déi 18. Etapp vun der Grande Boucle gewonnen huet. De Maillot Jaune wënnt dës Etapp knapp virum Jonas Vinegaard an dem Richard Carapaz. Dat sinn och déi 3 Éischt am General.

No der 18. Etapp huet de Pogacar eng Avance vu fënnef Minutten a 45 Sekonnen op de Vingegaard a fënnef Minutten an 51 Sekonnen op de Carapaz. Nieft dem Maillot Jaune huet de Pogacar aktuell och de Maillot blanc an de Maillot à poids op senge Schëlleren.

Direkt nom Depart zu Pau goufen et déi gewinnten Attacken, fir an d'Echappée ze kommen. Et huet awer bis Kilometer 33 gedauert, bis déi definitiv Echappée sech forméiert hat. Vun deene 5 Leit, dorënner de Weltmeeschter Julian Alaphilippe, war kee geféierlech fir de Maillot Jaune Tadej Pogacar. Et war awer kloer, datt déi 5 Leit op dëser kuerzer Etapp keng grouss Avance vum Peloton géifen zougestane kréien. D'maximal Avance louch bei knapp 2 Minutten.



Um Fouss vun der 17 Kilometer laanger Montée erop op den Tourmalet ware just nach zwee Leit an der Echappée. Déi dräi aner sinn an de Peloton zeréckgefall. De Julian Alaphilippe an de Matej Mohoric haten 1 Minutt an 30 Sekonnen op de Peloton. Do der tëschent waren nach e puer Coureuren intercaléiert, déi sech nom Tëschesprint ofgesat haten.



Eng 6 Kilometer virum Sommet vum Tourmalet goufen déi zwee Leit an der Echappée vun engem Grupp vu 7 agefaangen. Deen Ament hat de Grupp vum Maillot Jaune, dee vun der Formatioun Ineos ugefouert gouf, e Retard vun 30 Sekonnen.



De Pierre Latour ass als Éischten iwwer de Sommet vum Tourmalet gefuer. A sengem Rad den David Gaudu. Mat e puer Sekonne Retard ass de Wout Poels als 4. driwwer gefuer. De Belsch konnt domadder seng Avance am Biergpräis op de Michael Woods, deen als 6. driwwer gefuer ass, ausbauen.



De Grupp Maillot Jaune hat 50 Sekonne Retard. Attacken op den Tadej Pogacar goufen et am Tourmalet keng.

Den David Gaudu konnt sech an der Descente vum Tourmalet vu senge Konkurrenten ofsetzen an ass en solitaire an d'Schlussmontée erop op Luz Ardiden gaangen. Eng 9,5 Kilometer virun der Arrivée gouf hie vum Grupp ronderëm de Maillot Jaune gestallt. An deem Grupp war de Rigoberto Uran net méi mat dran. De Kolumbianer, de 4. am General, huet mussen am Tourmalet lass loossen. 3,3 Kilometer virun der Arrivée huet den Tadej Podagcar attackéiert. Bis dohinner ass een am Train eropgefuer. Jonas Vingegaard an ënnert anerem de Richard Carapaz konnten awer matgoen.

Am leschte Kilometer huet de Mallorquiner Enric Mas attackéiert. Hie gouf awer vum Pogacar gekontert an de Slowen gewënnt, genee wéi e Mëttwoch, virum Vingegaard an dem Carapaz.

D'Top 10 vun der Etapp

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 03h 33' 45''

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO - VISMA 03h 33' 47'' + 00h 00' 02''

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 03h 33' 47'' + 00h 00' 02''

4 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 03h 33' 58'' + 00h 00' 13''

5 DANIEL MARTIN 36 ISRAEL START-UP NATION 03h 34' 09'' + 00h 00' 24''

6 SEPP KUSS 15 JUMBO - VISMA 03h 34' 15'' + 00h 00' 30''

7 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION - NIPPO 03h 34' 18'' + 00h 00' 33''

8 BEN O'CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 03h 34' 19'' + 00h 00' 34''

9 WILCO KELDERMAN 73 BORA - HANSGROHE 03h 34' 19'' + 00h 00' 34''

10 ALEJANDRO VALVERDE 67 MOVISTAR TEAM 03h 34' 25'' + 00h 00' 40''

D'Top 10 vum General

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 75h 00' 02''

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO - VISMA 75h 05' 47'' + 00h 05' 45''

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 75h 05' 53'' + 00h 05' 51''

4 BEN O'CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 75h 08' 20'' + 00h 08' 18''

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA - HANSGROHE 75h 08' 52'' + 00h 08' 50''

6 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 75h 10' 13'' + 00h 10' 11''

7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA - PREMIER TECH 75h 11' 24'' + 00h 11' 22''

8 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 75h 12' 48'' + 00h 12' 46''

9 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 75h 13' 50'' + 00h 13' 48''

10 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION - NIPPO 75h 16' 27'' + 00h 16' 25''

